قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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3 شهداء بقصف الاحتلال منزلا في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة
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طائرات الاحتلال تشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم عددا من المنازل في مدينة بيت لحم بالضفة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
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سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلو سرية قباطية حققوا إصابات مؤكدة بالعدو
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سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلو سرية قباطية فجروا عبوة بجرافة عسكرية
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قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام مدينة قلقيلية بالضفة
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إصابات بقصف اسرائيلي على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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5 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في غزة
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مروحيات الاحتلال تقصف خيمة تؤوي نازحين بمواصي خانيونس جنوب القطاع