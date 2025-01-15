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بزشكيان: إيران لم تخطط لاغتيال ترامب مطلقا

الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

رفض رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، ادعاءات الكيان الصهيوني وبعض الدول حول محاولة طهران لاغتيال الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

العالم - إيران

وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز الاميركية، أوضح بزشكيان: ما يقال عن المؤامرة ضد ترامب هو خطة من إسرائيل ودول أخرى لتوسيع العداء ضد إيران.

وأوضح أن: إيران لم تكن لديها أي خطة لاغتيال أحد، لم نحاول اغتيال ترامب ولن نفعل ذلك مطلقا.

وقال الرئيس الإيراني ردا على سؤال من ليستر هولت مراسل شبكة إن بي سي نيوز حول ما إذا كانت طهران ستتعهد بعدم تنفيذ أي محاولات اغتيال لترامب: لم نفعل هذا منذ البداية ولن نفعله أبدا.

وكتبت شبكة إن بي سي نيوز عن هذه المقابلة: هذه هي المقابلة الأولى التي يجريها الرئيس الإيراني مع وسيلة إعلام أجنبية منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية، أجريت هذه المقابلة بحضور مترجم من الحكومة الأمريكية وترجمة فورية.

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