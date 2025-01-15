شاهد..سرايا القدس تسيطر على طائرة انتحارية صهيونية

العالم- فلسطين

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو توثق هذه العملية، حيث أظهرت الفيديو لحظات السيطرة على الطائرة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات مستمرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

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الجدير بالذكر أن طائرات MERA-PRO" تُستخدم في تنفيذ عمليات هجومية تستهدف مواقع المقاومة، مما يجعل السيطرة عليها إنجازًا استراتيجيًا للمقاومة.

ويعكس هذا الحدث قدرة سرايا القدس على مواجهة التحديات التكنولوجية التي تفرضها قوات الاحتلال، ويعزز من موقفها في مواجهة الاحتلال.