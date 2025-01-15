"يول" أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم توقيفه أثناء وجوده في السلطة

العالم - أسيا

والتهمة الموجهة إليه هي التمرد؛ وذلك على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وشوهد يون أثناء اقتياده من مقرّ إقامته الرسمي المحصّن بشدة في وسط العاصمة سيول ضمن موكب أمني إلى مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن أعلن فريق مشترك من المحقّقين والشرطة أنّهم نفّذوا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وفي رسالة مصوّرة نشرت بعد توقيفه، أعلن يون انّه وافق على الرضوخ لأوامر قوات الأمن حقنا للدماء على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.

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وفي تصريح للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول قال: عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين على الرغم من كونه تحقيقا غير قانوني، لمنع أيّ إراقة مؤسفة للدماء.



سيادة القانون في البلاد قد انهارت بالكامل، أستنكر إصدار أوامر توقيف وتفتيش من قبل وكالة لا تملك صلاحية التحقيق، ومحكمة تفتقر إلى السلطة لمراجعة هذه الأوامر. إصدار مستندات مزورة من قبل الوكالات للتحايل على الرأي العام يعد انتهاكًا صارخًا للقانون.

وفور توقيف يون قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنّ هذه أول خطوة نحو عودة النظام الدستوري والديموقراطية وسيادة القانون.

ومنذ أن صوت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، ظل يون متحصنا في مقر إقامته تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.



بينما نجح المحقّقون في هذه المحاولة الثانية لتوقيف الرئيس بعدما تخلّلها عراك بالأيدي ومناورات قام بها المحققون لدخول المقر الرسمي الحصين.

ويعد اعتقال يون المحاصر بالمشكلات أحدث تطور مثير للاهتمام لواحدة من أكثر البلدان ديمقراطية في آسيا على الرغم من أن البلاد لديها تاريخ في محاكمة وسجن رؤساء سابقين