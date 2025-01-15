المنتخب الايراني لتسلق الجليد يحرز وصافة آسيا

العالم - ايران

أقيمت بطولة كأس العالم لتسلق الجليد بالتزامن مع البطولة الآسيوية لتسلق الجليد في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 2025 في مدينة غيونغسانغ بكوريا الجنوبية.

وبعد اداء وتألق رائع في هاتين البطولتين ،احرز المنتخب الوطني الايراني لتسلق الجليد المكون من 3 أشخاص وصافة بطولة آسيا بعد ان حل في المركز الثاني بعد المنتخب المضيف.

يضم المنتخب الايراني لتسلق الجليد كل من "شبنم أسدي" و"محمدرضا صفدريان" و"محسن بهشتي راد".

كما احتلت كازاخستان ومنغوليا واليابان وهونغ كونغ على التوالي المراكز من الثالث إلى السادس في هذه المسابقات.

وفي بطولة اسيا لتسلق الجليد حصل اللاعبون الايرانييون على ميداليات ملونة في فئات مختلفة جاءت كالاتي:

1-محمد رضا صفداريان: ميدالية ذهبية في السرعة وميدالية فضية في التسلق الرصاصي (القيادة)

2- محسن بهشتي راد: ميدالية برونزية في السرعة

3-شبنم اسدي: ميدالية برونزية في السرعة زميدالية برونزية في التسلق الرصاصي (القيادة)

اما في بطولة كأس العالم لتسلق الجليد فقد جاءت الميداليات الملونة كالتالي:

1- محمد رضا صفداريان: ميدالية ذهبية في السرعة وميدالية فضية في التسلق الرصاصي (القيادة)

2- محسن بهشتي راد: ميدالية برونزية في السرعة