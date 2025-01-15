اللواء باقري: التبعية للقوى العظمى لا تجلب سوى المذلة والهوان

العالم - ايران

وقال اللواء باقري في كلمة القاها صباح اليوم الاربعاء، في مراسم الحاق اول مدمرة ايرانية مخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات ، وهي مدمرة "زاغروس" ايرانية الصنع، الى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الايراني، ان المدمرة زاغروس هي احد المنجزات الكبيرة للشعب الايراني وهي مدمرة استخبارية ثمينة، واضاف "ان ايران مطلة على المياه الحرة وهي تمتلم مقدرات وبنى تحتية ثمينة تمكنها من كسب مكانة اعلى وارفع في هرم القدرة الاقليمية والعالمية اذا تم الاهتمام بهذه المقدرات والبنى التحتية.

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ووصف اللواء باقري منطقة بحر عمان وسواحل مكران (السواحل الايرانية لبحر عمان) كنزا ثمينا لم يتم الاستفادة منها كثيرا حتى الان واضاف بان القوات البحرية للجيش الايراني هي الرائدة في مجال الاستفادة من هذه المنطقة وتطوير منطقتي كنارك وتشابهار الواقعتين في سواحل مكران.

وشدد اللواء باقري على اهمية رصد الاحداث المستقبلية والتركيز على مراقبة ورصد المستقبل مضيفا بان صنع مدمرة زاغروس الاستخبارية ياتي في هذا السياق.

كما نوه الى مهام الامن البحري التي من المقرر ان تؤديها القوات البحرية الايرانية في المحيط الهندي ومنطقة غرب آسيا وكذلك في كافة البحار والمحيطات في العالم قائلا ان مثل هذه المهام تتطلب وجود قدرات استخبارية ثمينة وان مدمرة زاغروس تلبي هذه الحاجة، وانها مدمرة ايرانية الصنع بالكامل وصنعت على يدي العلماء الايرانيين الشباب والقوات البحرية للجيش وقسم الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع والشركات الايرانية ، وقد تم تصميمها وصنعها قطعة بقطعة وتجميعها، لنهدي هذه المقدرة الجديدة للشعب الايراني الحبيب.

واكد رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية: من المؤكد ان طريقة تنفيذ مهمات القوات البحرية الايرانية ستتغير بشكل اساسي مع دخول هذه السفينة الحربية الجديدة الى الخدمة، وان تجارب السنوات الماضية وكذلك الاحداث الجارية في الشهور الـ 15 الماضية تثبت بأن الشعب الذي يمتلك القوة الذاتية هو الشعب الذي يستطيع الحفاظ على استقلاله وسيادته وتحقيق اهدافه السامية.

كما شدد بأن التبعية للقوى العظمى لا تجلب سوى المذلة والهوان، وان الشعب الايراني المؤمن بالله تعالى وببركة دماء شهدائه العظام وقيادته الرشيدة وهمم مجاهديه وعلمائه وشبابه استطاع بسط استقلاله وسيادته الوطنية في جميع ارجاء البلاد ومساحة امنها القومي.