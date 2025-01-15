سانتا آنا تقطع كهرباء 90 ألف منزل في لوس أنجلوس

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وحيث تستعر نيران حرائق ضخمة منذ أسبوع. ومن المتوقع أن تستمر رياح 'سانتا آنا' وتسبب اندلاع حرائق جديدة عبر المنطقة، حيث قتل بالفعل 24 شخصا.



وكانت معظم مناطق جنوب كاليفورنيا تحت مستوى مرتفع من مخاطر الحرائق، مع استعداد الفرق في حالة تأهب عالية عبر مسافة تمتد 300 ميل من سان دييغو إلى شمال لوس أنجلوس.

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أما المناطق الداخلية شمال لوس أنجلوس، بما في ذلك مدن 'ثاوزاند أوكس' و'نورثريدج' و'سيمي فالي'، التي يسكنها أكثر من 300 ألف شخص، هي الأكثر عرضة للخطر، حسب ما ذكره خبراء الأرصاد.



ونتيجة للحرائق، صدرت أوامر بإجلاء حوالي 150 ألف شخص. وأصبحت حرائق ولاية كاليفورنيا الأخيرة واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات الى أن الأضرار الاقتصادية قد تتراوح بين 250 و275 مليار دولار.

ولا تقتصر التكلفة على حجم الدمار الذي لحق بالمجتمعات المتضررة، إذ تعكس أيضاً عبئاً متزايداً على قطاع التأمين والخدمات العامة.

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كما اعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تشككه في قدرة شركات التأمين على تغطية تكاليف حرائق لوس أنجليس الأخيرة، إذ قال على حسابه على تطبيق تروث سوشيال بأن 'قد تُسجل الحرائق في لوس أنجليس، من حيث قيمتها بالدولار، باعتبارها الأسوأ في تاريخ البلاد .وفي العديد من الدوائر، يشككون في ما إذا كانت شركات التأمين ستمتلك ما يكفي من المال لدفع ثمن هذه الكارثة.

وإلى جانب ذلك، فإن التكاليف غير المباشرة، مثل فقدان الأعمال التجارية وتعطل الإنتاج الزراعي، تزيد من عبء هذه الكارثة.ومن المتوقع أن تشهد الولاية انخفاضاً في عائدات السياحة، فقد أثرت الحرائق على العديد من الوجهات السياحية الشهيرة.