القبض على مسؤولة الكفالات المالية لداعش جنوبي كركوك

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وقال المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري مميز وبمتابعة ميدانية وفنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة، تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في يوم 15 كانون الثاني 2025 من إلقاء القبض على إرهابية داعشية وفق أحكام المادة ( 4 / ارهاب ) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

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وأضافت المديرية، أن "المعتقلة كانت تعمل بصفة ما يسمى (مسؤولة الكفالات المالية في تنظيم داعش الارهابي) حيث تقوم بنقل وتوزيع هذه الكفالات على العوائل التابعة للتنظيم في قضاء الحويجة وأيضاً تعمل في خياطة الملابس والتجهيزات العسكرية الخاصة بتنظيم داعش"، مشيرة الى "تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".