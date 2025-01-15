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شهداء وجرحى باستهداف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب غزة
عاجل
طيران الاحتلال يستهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب غزة
عاجل
اعلام الاحتلال:اجلاء جنود مصابون من غزة الى مستشفى بيلينسون بتل ابيب
عاجل
اعلام الاحتلال: اخلاء عدد من الجرحى بصفوف الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة
عاجل
بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت صنعاء
عاجل
4 شهداء ومصابون في قصف اسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة
عاجل
وزيرة الطرق الايرانية: إيران تستأنف رحلاتها الجوية لأوروبا مع بداية الشهر القادم
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رئيس هيئة الاركان الايرانية: لن يكون مصير الارتهان للقوى الكبرى سوى الذل
عاجل
بيسكوف: الاتفاقية تطال المجالات العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية
عاجل
بيسكوف: اتفاقية التعاون الشاملة بين ايران وروسيا تحقق طموحات الشعبين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 15-01-2025
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الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.