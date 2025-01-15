السودان.. الجيش يتقدم

العالم - باختصار

يأتي التصعيد بمن تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

كما ان سيطرة الجيش على مجمع "الرواد" السكني، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.

تعهد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان باسترجاع الاراضي التي استولت عليها قوات الدعم السريع.

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محمد حمدان دقلو (حميدتي): خسارة مدينة لصالح الجيش السوداني هي مجرد جولة في معركة طويلة.

خبراء: اوشكت معركة السيطرة على وسط السودان على الانتهاء وستبدأ معركة الخرطوم الكبرى.

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