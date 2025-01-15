قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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العميد سريع: قصفنا حاملة الطائرات هاري ترومان وقطعا تابعة لها بالبحر الاحمر
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سريع: استهدفنا حاملة طائرات اميركية شمال البحر الاحمر
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سريع: نفذنا عملية عسكرية استهدفنا حاملة طائرات اميركية شمال البحر الاحمر
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شهداء وجرحى باستهداف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب غزة
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طيران الاحتلال يستهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب غزة
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اعلام الاحتلال:اجلاء جنود مصابون من غزة الى مستشفى بيلينسون بتل ابيب
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اعلام الاحتلال: اخلاء عدد من الجرحى بصفوف الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة
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بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت صنعاء
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4 شهداء ومصابون في قصف اسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة
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وزيرة الطرق الايرانية: إيران تستأنف رحلاتها الجوية لأوروبا مع بداية الشهر القادم