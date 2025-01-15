شاهد.. موهبة إيرانية صاعدة يلفت الأنظار في تونس

العالم- ايران

كان فرجي متأخرًا بجولة أمام خصمه النمساوي في المباراة النهائية، لكنه أظهر روحًا قتالية عالية عندما قام بتوبيخ نفسه علنًا لتحفيز أدائه. هذه اللحظة الغريبة كانت نقطة تحول حاسمة، إذ استطاع من خلالها العودة بقوة والفوز بالجولة الثانية.

وواصل فرجي أداءه المميز لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 3-1 وتمكن من إحراز لقب بطولة الدورة الدولية التونسية لكرة الطاولة للشبان تحت الـ17 سنة " wtt youth contender".

لم يكن الفوز فقط هو اللافت، بل احتفاله المميز الذي استلهمه من نجم كرة القدم كيليان مبابي، ما أضفى لمسة استثنائية على لحظات الانتصار.



إقرأ أيضا.. لاعب ايراني يحصد ذهبية بطولة الدورة الدولية لكرة الطاولة في تونس

وقد تألق اللاعب الايراني في هذه البطولة بفوزه بقوة على منافسين من اسكتلندا وتونس والسويد،كما انه هزم لاعبا نمساويا اخر في الدور نصف النهائي ووصل إلى النهائيات .

وتستضيف هذه الدولة بطولة تونس للشباب في الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2025، كما تنطلق غدا منافسات الفئات العمرية تحت الـ11 عاما وتحت الـ15 عاما وتحت الـ19 عاما.

تشارك ايران في هذه المسابقات، عبر ثلاثة ممثلين آخرين لها في تنس الطاولة، وسينطلقون بالمنافسة من دور المجموعات.

انتصار فرجي في تونس يبرز تطور رياضة تنس الطاولة في إيران، ويؤكد حضور المواهب الإيرانية في المحافل الدولية. هذا النجاح يعكس أيضًا الدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الروح القتالية والإبداعية لدى الشباب الإيراني.

من المتوقع أن يستمر بنيامين فرجي في تحقيق المزيد من الإنجازات، مع استعداداته للمشاركة في بطولات أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.