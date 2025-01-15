ما هي شروط سموتريتش للبقاء في حكومة نتنياهو؟

العالم فلسطين

وشملت شروط سموتريتش التعهد بأن تستأنف "إسرائيل" الحرب على غزة بعد اليوم الـ42 للصفقة "إذا لم يسقط حكم حماس" والتعهد بإنهاء مهمة انهيار حماس؛ العودة إلى القتال بشكل مكثف مع أدوات أخرى وتقليص المساعدات الإنسانية والسيطرة على منطقة في قطاع غزة إلى الأبد وتنفيذ عمليات لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة.

وحسب القناة، فإن سموتريتش سيلتقي مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مرة أخرى ليبلغه بشروطه، التي وضعها في أعقاب مشاورات أجراها.

وقال سموتريتش إنه "لن أبقى يوما واحدا في الحكومة إذا لم نعد للقتال حتى النصر. ومن يخطف مخطوفين يجب أن يموت، وبعد التحرير (للأسرى الإسرائيليين في غزة) ينبغي العودة والقضاء عليه".

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وقال سموتريتش صباح اليوم، إن "ساعات مصيرية أمامنا"، وأن لديه هدف واحد هو "تحقيق أهداف الحرب بكاملها، الانتصار المطلق، القضاء المطلق على حماس، عسكريا ومدنيا، وإعادة جميع المخطوفين إلى الديار".

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وكان ما يسمى "وزير الأمن القومي" في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، زعم في مقطع فيديو أمس، أن "الصفقة الجاري نسجها هي صفقة استسلام لحماس، داعيا بتسلئيل سموتريتش إلى الانضمام إليه، والتعاون معا ضد اتفاق وقف اطلاق النار.

وقال: اأقترح أن "نتوجه سوية إلى رئيس الحكومة ونبلغه بأنه إذا مرر الصفقة سننسحب من الحكومة".