قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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القناة 12الاسرائيلية:انسحاب معظم الجنود من محور فيلادلفيا وبقاء القليل
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القناة 12 الاسرائيلية:لن يطلق سراح اسرى النخبة من حماس في المرحلة الاولى
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القناة 12 الاسرائيلية:المرحلة الاولى سيفرج عن حوالي 1000 معتقل فلسطيني
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القناة 12 الاسرائيلية:ترجيحات بالتوقيع على الاتفاق مساء اليوم والاعلان غدا
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الرئيس الايراني بزشكيان يصل طاجيكستان
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شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي استهدف مواطنين بمخيم الشاطئ غربي غزة
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الاحتلال ينفذ تفجيرات ضخمة ومتتالية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
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هآرتس: صفقة التبادل مع حركة حماس ستكلف "اسرائيل" ثمنا باهظا
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مصادر عبرية: الاتفاق ينص على الافراج عن 20 مختطفا خلال 14 يوما
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مصادر عبرية: نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع الوفد المفاوض بالدوحة