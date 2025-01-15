قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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مصادر عبرية عن مكتب سموتريتش:لم نتلق توجها من بن غفير لافشال الصفقة
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مصادر عبرية: حكومة نتنياهو تجتمع غدا للتصديق على اتفاق وقف الحرب بغزة
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مصادر عبرية:ممثلو ادارة بايدن وترامب سيحضرون مؤتمر اعلان الاتفاق بالدوحة
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أ ف ب: حماس والجهاد الاسلامي وافقتا على اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
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45 شهيدا والعديد من الجرحى بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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5 شهداء باستهداف طيران الاحتلال سيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء القطري في الدوحة
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مصادر اعلامية: خطاب مرتقب للرئيس بايدن وتوقعات بالاعلان عن صفقة الليلة
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غوتيريش:أناشد بقوة كل الاطراف استكمال الاتفاق بغزة وابرام صفقة التبادل
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هيئة البث العبرية: نتنياهو يعقد اجتماعا تشاوريا بعد قليل حول صفقة التبادل