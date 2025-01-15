تفاصيل جديدة عن اتفاق تبادل الأسرى بين الإحتلال وحماس

العالم - الاحتلال

وسيتم الإفراج عن ثلاثة اسرى في اليوم الأول من التنفيذ، بينما يتم إطلاق سراح أربعة آخرين في اليوم السابع، و13 في اليوم الـ14.

وفي المرحلة الأولى من الصفقة، سيُفرج عن نحو الف اسير فلسطيني، على أن يتم تحديد الأشخاص المستفيدين في إطار تفاهمات بين الأطراف.

وتستثني الصفقة أسرى النخبة من حركة حماس، الذين لن يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويشمل الاتفاق زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل ملحوظ، حيث ستصل المساعدات إلى 600 شاحنة يوميًا.

وسيبدأ جيش الإحتلال انسحابه من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

واعتبارًا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع بعد فترة طويلة من العدوان.

وسيسحب كيان الاحتلال معظم قواته من محور فيلادلفيا، مع بقاء قوة صغيرة في المنطقة "لضمان الأمن"حسب تعبيره.

وستُشكل قوة تفتيش قطرية - مصرية مخصصة للسيارات فقط على معبر رفح إلى شمال قطاع غزة لضمان تطبيق بنود الاتفاق.

وتبدأ المرحلة الثانية من الصفقة في اليوم 43 من تنفيذ الاتفاق، وتستمر لمدة 42 يومًا، وتتضمن خطوات إضافية في عملية التبادل.