46,707 شهيدًا و 110,265 إصابة في غزة منذ بدأ العدوان

العالم _ خاص بالعالم

6 مجازر ارتكبها الاحتلال بحق اهالي غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها العشرات حسب ما اعلنت وزارة الصحة في غزة.

استشهد عدد من الفلسطينيين و اصيب اخرون اثر قصف الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع .كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح كما ارتقى عدد من الشهدا في قصف استهدف مواطنين في خربة عدس شمال مدينة رفح.

وفي مدينة غزة استُشهد عددٌ من الفلسطينيين واُصيب آخرون جراء قصف استهدف النازحين في حي الشيخ رضوان.

كما استشهد عدد من الفلسطيين جراء قصف جوي إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

تطبيقا لمخطط اخلاء شمال قطاع غزة من السكان واستهداف المرافق الصحية والمستشفيات هناك شرعت آليات الاحتلال بتجريف الجهة الغربية للمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع وذلك بعد استهداف المستشفى بقصف مدفعي والذي ادى الى انقطاع التيار الكهربائي فيه.

بعيدا عن القصف والغارات المتواصلة يخوض اهالي القطاع معركة ضد البرد والجوع والامراض داخل مخيمات النزوح، حيث تتفاقم معاناة الاهالي في الخيام الهزيلة مع اشتداد البرد وهطول الامطار.

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وفاة عدد من الاطفال بسبب انخفاض حرارة أجسامهم لفت انتباه المنظمات الانسانية ازاء مأساة النازحين في المخيمات .

المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة عبرت عن قلقها العميق إزاء التأثير المدمر للأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة على الفلسطينيين النازحين، مؤكدة انه يفاقم الكارثة الإنسانية التي لا مثيل لها في غزة.

ولفتت المنظمة إلى أن القيود المفروضة أعاقت بشدة إيصال المساعدات، حيث لم يتلق سوى 285 ألف شخص دعمًا للحصول على مأوى منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.