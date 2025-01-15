قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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فوكس نيوز: 23 اسرائيليا من بين الـ 33 اسيرا هم من الاحياء
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شهيد ومصابون بقصف على تكية خيرية بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة
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مسؤول اسرائيلي كبير: نعارض بحزم اي تغيير بالخرائط المتعلقة بمحور فيلادلفيا
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مسؤول اسرائيلي كبير: شروط حماس الجديدة تتعلق بمحور فيلادلفيا
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مسؤول اسرائيلي كبير: الوفد ابلغ نتنياهو بوضع حماس شروطا جديدة
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قيادي بالجهاد الاسلامي:القيادة أنهت اجتماعا مع حماس بالدوحة بشان الاتفاق
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طيران الاحتلال يشن غارة على غرب خانيونس جنوب قطاع غزة
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وزير خارجية الاحتلال: الحكومة ستوقع على اتفاق غزة يوم غد الخميس
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قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة بالمناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة
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هيئة اسرى الاحتلال:قلقون جدا من احتمال عدم اتمام الاتفاق وبقاء أسرانا بغزة