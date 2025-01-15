شاهد..تصريحات لزوجة الرئيس اللبناني تفاجئ الصحافيين

العالم - لبنان



هذه الخطوة، التي تحمل أبعاداً رمزية، أضفت طابعاً إنسانياً ودافئاً على أجواء القصر الرئاسي، وأتت بعد حديث ودي أجراه الرئيس عون أيضاً، الاثنين، مع الصحافيين.

ويعكس ذلك رغبة الثنائي في كسر الحواجز وتعزيز الروابط بين الرئاسة والإعلام.



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وفي دردشة مع الإعلاميين يوم امس الثلاثاء في قصر بعبدا، قالت نعمت عون: "بيتي في الجنوب"، وسئلت: "ماذا تقولين للجنوبيين وللجنوب"؟ فأجابت بالقول: "دمي جنوبي، وبيتي وعائلتي في الجنوب، الله يقوي الجنوب، وهو سيعود لأهله وسنعمره معاً"، علماً أن مسقط الرئيس جوزیف عون يقع في الجنوب، تحديداً في بلدة العيشية الجزّينية التي عاشت ظروف الحرب بكل تفاصيلها.

وأكدت نعمت عون، رداً على سؤال "أن حقوق المرأة اللبنانية مصانة وغير ضائعة، بوجودكن، ومن المؤكد اننا سنعمل على المحافظة على هذه الحقوق وتحصينها أكثر".



وتفاعل اللبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مع صور وتصريحات السيدة الأولى، معبرين عن فرحتهم بالأداء الذي لم يسبق أن رأوه في القصر الرئاسي، لا سيما في العهد الأسبق.

في السياق، تحدثت السيدة الأولى خلال لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات اللبنانية، عن أهمية العائلة اللبنانية ودورها المحوري في مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد. وشددت على أن العائلة تشكل الركيزة الأساسية للحفاظ على الترابط الاجتماعي، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.



وقالت في كلمتها: "نحن اليوم هنا، وقد لا نكون غداً، لكن أنتم أبناء هذا البيت، أنتم الباقون، وأنتم الذين تشكلون الصورة الحقيقية لما يحدث". وأكدت أهمية العمل المشترك والتكاتف كعائلة واحدة، معتبرة أن هذه القيم هي السبيل لمواجهة التحديات.



وفي حديثها، أشارت السيدة الأولى إلى رغبتها في أن تكون نموذجاً للمواطنة اللبنانية الحقيقية، مركزة على أدوارها كأمّ وجدّة وأخت وصديقة، مؤكدة أن هذه الأدوار تمثل صورة المرأة اللبنانية التي تجمع بين مسؤولياتها المنزلية والاجتماعية. وأضافت: "أريد أن أكون مواطنة تخدم بلدها من موقعها، تعكس صورة المرأة اللبنانية التي تسعى لترك أثر إيجابي أينما وجدت".



ورغم من القلق الذي أبدته تجاه التحديات الراهنة، عبّرت نعمت عون عن تفاؤلها بالمستقبل، مشددة على أن التمسك بالقيم العائلية سيمكن لبنان من اجتياز الأزمات، فقالت: "مررنا بصعوبات كثيرة، ونعاني حالياً، لكننا سنتجاوز هذه المرحلة خطوة بخطوة، وبالعائلة والقيم التي نؤمن بها، سنصل إلى يوم لا نحمل فيه الهموم نفسها".



وكان الرئيس جوزیف عون خرج، مساء أمس الإثنين، في مشهد غير معتاد عقب تسمية نواف سلام رئيساً مكلفاً، حيث تحدث مع الصحافيين بعفوية لافتة أيضاً، وشكر الصحافيين على الجهد الذي بذلوه. هذه العفوية دفعت إلى عقد مقارنات في مواقع التواصل بين أسلوبه وأسلوب الرئيس السابق ميشال عون، الذي عُرف بمواقفه الحادة مع الإعلام.