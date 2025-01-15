ايران وطاجيكستان..علاقات في أفضل حالاتها

العالم - ايران

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس طاجيكستان "إمام علي رحمانوف"، بهدف إجراء مباحثات ومشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

واكد بزشكيان، في تصريح له قبيل مغارته البلاد الى طاجيكستان اليوم الاربعاء، ان تطوير وتمتين العلاقات مع دول الجوار يأتي ضمن اولويات الحكومة الـ 14 في ايران، والتي وضعت على اساس التطلعات المحددة من قبل سماحة قائد الثورة؛ وقال : ان الحكومة تتابع هذا المسار بقوة.

واضاف : خلال زيارتي لطاجيكستان التي تجمعنا بها قواسم تاريخية ولغوية مشتركة، سيتم التوقيع على وثائق للتعاون الثنائي في المجالات الزراعية والعلمية والصناعية والتجارية والنقل والتعدين؛ مردفا، "اننا سنبذل الجهود لتعزيز الاواصر مع هذا البلد".

وتابع : الزيارة الى روسيا وطاجيكستان، تأتي تلبية لدعوة رسمية من قبل رئيسي البلدين.

واشار الرئيس الايراني الى متابعة التوقيع على خطة التعاون الاستراتيجي طويلة الامد مع الجانب الروسي خلال زيارته المرتقبة الى موسكو؛ مبينا ان هناك وثيقة تعاون مماثلة سيتم ابرامها مع العراق ايضا، وان الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات وتبادل الخبرات، وبالتالي اضفاء مزيد من التنسيق والتعاون على الاواصر القائمة بين دول المنطقة.

واكمل الرئيس بزشكيان : في ظل الجهود المتواصلة من اجل تطوير التعاون العلمي والثقافي والصناعي، وايضا في مجالات الطاقة والنقل على صعيد المنطقة، سنتمكن من حل مشاكلنا، بينما ستبوء محاولات امريكا الاقليمية على حساب دول المنطقة، بالفشل تلقائيا.

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وتجدر الاشارة ايضا، بان زيارة الرئيس بزشكيان الحالية الى طاجيكستان تعد الاولى من نوعها الى منطقة اوراسيا.

ويرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة، كل من "عباس عراقجي" وزير الخارجية، و"محسن باك نجاد" وزير النفط، و"عبد الناصر همتي" وزير الاقتصاد، و"غلامرضا نوري" وزير الزراعة، و"محمد إسلامي" نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، و"عباس علي آبادي" وزير الطاقة، و"فرزانه صادق" وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، و"محمد رضا فرزين" محافظ البنك المركزي.

علاقات إيران وطاجيكستان أفضل من أي وقت مضى

وفي السياق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن علاقات إيران وطاجيكستان أفضل من أي وقت مضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في منشور على منصة إكس بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى طاجيكستان أن: اليوم، يقوم رئيس الجمهورية بزشكيان بزيارة إلى طاجيكستان، أرض الناس الذين يشتركون معنا في اللغة، والنسب، والثقافة، والجذور.

وأضاف، هذه هي الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الجمهورية الرابع عشر في عام 2025 ميلادي، وهي حدث تاريخي ودليل على عزيمة قادة البلدين لتوسيع العلاقات بينهما استنادا إلى المشتركات والروابط الفريدة بين الشعبين.

وتابع، منذ ثلاثة وثلاثين عاما في مثل هذه الأيام، وبعد أقل من أربعة أشهر من إعلان استقلال طاجيكستان، كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد سجلت اسمها كأول دولة تعترف بالحكومة الشابة لطاجيكستان، حيث أرسلت سفيرا وأقامت سفارة، مما جعل اسم إيران يبقى كأول دولة مرسلة للسفير لدى الشعب الطاجيكي النبيل.

واختتم بالقول، الآن في كانون الثاني 2025، بفضل القرارات الحكيمة والرؤوفة من قادة البلدين، أصبحت علاقات الشعبين أفضل من أي وقت مضى.