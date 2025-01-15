قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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مراسلة العالم: طيران الاحتلال يقصف منطقة بحي الدمج في مخيم جنين
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ترامب: توصلنا الى اتفاق بشان "الرهائن" وسيتم اطلاق سراحهم قريبا
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معاريف: اتفاق صفقة التبادل سيحظى بأغلبية كبيرة بالمجلس الوزاري المصغر
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رويترز: المفاوضات نجحت وتمت الصفقة
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الاعلام العبري: رئيس الوزراء القطري يجتمع حاليا مع رئيس الموساد بالدوحة
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الاعلام العبري: مؤتمر صحفي لنتنياهو بعد قليل
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مسؤول اسرائيلي: ازمة محور فيلادلفيا تم حلها وجرى التوصل الى اتفاق
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الاعلام العبري: الصفقة مختومة ونتنياهو سيدلي ببيان خلال الساعات المقبلة
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مسؤول اسرائيلي: اغلبية الكابينت والحكومة تؤيد اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
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مصادر عبرية: الصفقة انجزت والاعلان عنها بات امرا تقنيا