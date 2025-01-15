مدمرة زاغروس الاستخباراتية والحربية تنضم لسلاح البحر الإيراني

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تلتحق مدمرة زاغروس الحديثة بالأسطول البحري للجيش الإيراني تيمنا بسلسلة جبال زاغروس الايرانية التي هي رمز الصمود وتعد مدمرة زاغروس جزءا من جيل جديد من السفن الحربية الايرانية موج المصنعة والمصممة بالكامل بأياد وطاقات محلية إيرانية.

وقال قائد هيئة الأركان الايرانية اللواء محمد باقري:

"إن امتلاك مدمرات محلية الصنع لم يعد عملا بسيطا حيث أن البلدان المصنعة مثل هذه المدمرة الضخمة وبهذه الميزات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وبرغم أننا رفعنا مديات أسلحتنا إلا أن معلوماتنا بالتحكم للأسلحة والمعدات كانت مخصصة للأسلحة قصيرة المدى.

وهذه المدمرة ترفع مستوى معلوماتنا لمديات أطول وتمهد لسيطرة قواتنا المسلحة على مساحة أوسع بأنحاء العالم.

ويمكن القول إن البحرية الايرانية اليوم باتت مختلفة بشكل تام عن أوضاعها السابقة".

وتتميز مدمرة زاغروس بقدراتها الفائقة للمناورة وتسليحها المتطور فهي مزودة بصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي متطور مما يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التهديدات البحرية والجوية.

انضمام مدمرة "زاغروس" الى اسطول الجنوب في بحرية الجيش الايراني

ومن أبرز ميزات هذه المدمرة تجهيزها بأحدث أنظمة الرادارات ما يتيح لها الكشف المبكر عن التهديدات والتصدي لها بكفاءات عالية.

كما زودت بنظام حرب الكتروني متطور للتشويش على اتصالات العدو واعتراضها وهي مجهزة بحظيرة لحمل المروحيات.

وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني:

في الحقيقة تعتبر المدمرة زاغروس الاستخباراتية العين الساهرة للبحرية الايرانية والقوات المسلحة في أقاصي البحار والمحيطات حيث استخدم في تصنيعها أحدث الإنجازات في مجالات الكهرومغناطيسية والالكترونية والسايبرية وجميعها من تصنيع أيادي الشباب الايراني لتوفير الأمن المستدام للملاحة البحرية.

الادميرال ايراني: مدمرة زاغروس هي العين اليقظة للقوات البحرية

إن تسليم مدمرة زاغروس يعكس مساعي البحرية الايرانية الدؤوبة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث أسطولها البحري وتأتي القدرة في ظل التطورات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. الأمر الذي يضفي على هذه الإضافة الجديدة أهمية استراتيجية بالغة.

لا شك أن هذه المدمرة المتطورة ستؤدي دورا محوريا في الحفاظ على الأمن البحري الإيراني وحماية مصالحها في المياه الإقليمية والدولية.