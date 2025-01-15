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حماس تعلن ردها الرسمي على مقترح وقف إطلاق النار

حماس تعلن ردها الرسمي على مقترح وقف إطلاق النار
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة المقاومة الاسلامية، حماس، الأربعاء، أنها قدمت ردا رسميا على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة.

العالم - فلسطين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "قيادتها سلّمت قبل قليل للإخوة الوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن "المكتب السياسي للحركة كان قد عقد اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء".

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وأشارت إلى أنها "قد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

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