تعرف على بنود نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم - فلسطين



الاتفاق، الذي يشمل بنوداً إنسانية وعسكرية، يشمل بحسب قناة الميادين:

انسحاب كامل للقوات من جميع المناطق في قطاع غزة، مع تحديد خطوط حدودية واضحة.

إمكانية سفر الجرحى لتلقي العلاج في الخارج لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً تحت إشراف دولة قطر، بما في ذلك 200 ألف خيمة و60 ألف كرڤان للإيواء العاجل.

تبادل الأسرى، مع الإفراج عن 1000 أسير من قطاع غزة، بالإضافة إلى مئات الأسرى المحكومين بالمؤبد.

تبييض سجون الاحتلال من النساء والأطفال تحت سن 19 عاماً.

عودة كافة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع حرية الحركة بين جميع أنحاء القطاع.

غياب الطيران الحربي عن أجواء القطاع لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات يومياً.

إعادة تأهيل جميع المستشفيات وإدخال مشافي ميدانية وفرق طبية متخصصة.



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المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر لمدة 6 أسابيع، مقابل تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً بين أحياء وجثث هامدة، على أن يتم استكمال المفاوضات في المرحلتين الثانية والثالثة لتسوية قضية الأسرى المتبقيين.

التفاصيل الإضافية تشمل:

في اليوم السابع من الاتفاق، سيتم السماح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة من الجنوب، من دون تفتيش، مع انسحاب الاحتلال من شارع الرشيد إلى عمق محور نتساريم.

في اليوم الـ22، سيتم انسحاب الاحتلال من محور نتساريم إلى شرق شارع صلاح الدين، مع حرية الحركة للمواطنين في جميع أنحاء القطاع.

يبدو أن هذه البنود تشكل خطوة هامة نحو تقليص معاناة سكان غزة واستعادة بعض الأمل في إيجاد حل مستدام للصراع.