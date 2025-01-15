قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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اسرائيل اليوم: نتنياهو فعل كل هذه الاشياء خلافا لتصريحاته طوال سنوات
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اسرائيل اليوم: نتنياهو استسلم بسرعة امام ترامب ووصل لهذا الاتفاق السيء
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اسرائيل اليوم: نتنياهو فشل بعد عام وربع بتحقيق النصر على هذا العدو اللدود
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اسرائيل اليوم: نتنياهو هو من حول حماس لجيش نفذ أفظع هجوم على اسرائيل
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اسرائيل اليوم: اتفاق الاسرى يعكس الفشل العميق والمستمر لنتنياهو
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اجواء الفرح بقطاع غزة في ظل أنباء عن قرب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار
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5 شهداء نتيجة قصف طيران الاحتلال لحارة الدمج في مخيم جنين
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ترامب: ادارتي ستواصل تعزيز السلام في الشرق الاوسط
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ترامب: سنبني على زخم اتفاق غزة وحققنا الكثير قبل ان نصل الى البيت الابيض