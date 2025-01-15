ترامب يسبق الجميع ويعلن التوصل لاتفاق وقف النار بغزة

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الأسرى في الشرق الأوسط.

وأعلن مسؤول أمريكي في وقت سابق من مساء الأربعاء، لموقع "أكسيوس"، أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين کیان الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" بوساطة دولية وبرعاية قطرية.

هذا وأعلنت حركة "حماس" مساء اليوم الأربعاء، أن وفد الحركة المفاوض في العاصمة الدوحة، سلم للوسطاء موافقة الحركة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تحركات مكثفة لبلورة اتفاق نهائي ووقف العدوان المستمر منذ 16 شهرا على قطاع غزة.