ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي

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وذكر النادي أن سعر الديزل ارتفع بشكل خاص، مشيرا إلى أن متوسط السعر اليومي للديزل على مستوى البلاد بلغ أمس الثلاثاء 1.690 يورو بارتفاع بمقدار 2.7 سنت مقارنة بالأسبوع السابق. ومقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسة أسابيع، ستصل قيمة الزيادة في سعر لتر الديزل إلى 10.4 سنت.

فيما ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز فئة E10 على مستوى البلاد على أساس أسبوعي بمقدار سنت واحد ليصل إلى 1.741 يورو، وفي حال المقارنة بالسعر قبل خمسة أسابيع، ستصل قيمة هذه الزيادة إلى 8.6 سنت.

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وقال النادي إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى ذلك ساهم رفع سعر ثاني أكسيد الكربون مع بداية العام في زيادة تكلفة الوقود بنحو 3 سنتات لكل لتر.