قطر.. تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الأحد المقبل

العالم - فلسطين

وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كشف تفاصيل جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الجهود القطرية نجحت في التوصل إلى تفاهم مشترك بين الطرفين، مؤكدًا أن الاتفاق يتضمن خطوات عملية لتخفيف معاناة سكان القطاع، ويهدف إلى استعادة الهدوء في المنطقة.

كما أعلن أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد، الموافق الـ19 من الشهر الحالي.

وأضاف الوزير القطري أن بلاده تعمل عن كثب مع "إسرائيل" وحركة حماس لضمان تطبيق بنود الاتفاق، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة إعمار القطاع، وتبادل الأسرى.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للحوار.

وأكد آل ثاني أن المفاوضات لن تتوقف عند هذه المرحلة، مشددًا على أهمية استمرار العمل لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية المنشودة.

واوضح ان المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق ستأتي تفاصيلهما لاحقاً، بعد تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً من قبل حركة حماس، مقابل إفراج الجانب الإسرائيلي عن أسرى فلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار آل ثاني إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة كان عاملاً حاسماً في التوصل إلى هذا الاتفاق، حيث عملت قطر مع الإدارتين الأميركيتين الحالية والمقبلة لضمان تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأعلن وزير الخارجية القطري أن فرقاً مشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على وجود آليات محددة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ورصد أي خروقات محتملة.

وأشار إلى أن ضمان تنفيذ الاتفاق يُعد مسؤولية مشتركة لطرفي النزاع، مدعومة بجهود الوسطاء لضمان استدامة الالتزام ببنود الاتفاق.