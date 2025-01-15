قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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حماس: نشكر المواقف التي ساهمت بفضح الاحتلال عربيا واسلاميا ودوليا
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حماس: نشكر كل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة
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حماس:الاتفاق يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا لوضع حد لشلال الدم في غزة
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حماس:الاتفاق يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط بالقطاع
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حماس:الاتفاق محطة فاصلة من الصراع لتحقيق اهداف شعبنا بالتحرير والعودة
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حماس:الاتفاق ثمرة صمود اسطوري لشعبنا ومقاومتنا طوال اكثر من 15 شهرا
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الرئيس المصري: نجدد دعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
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الرئيس المصري: ادعو للاسراع بادخال المساعدات العاجلة لغزة دون عراقيل
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الرئيس المصري: ارحب باتفاق وقف اطلاق النار بغزة بعد جهود مضنية
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الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار وصفقة تبادل الاسرى