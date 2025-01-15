قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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خليل الحية: نشكر كل من وقف مع شعبنا ومقاومتنا
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خليل الحية: نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان من وقفوا مع شعبنا ومقاومتنا
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محمد عبد السلام: نحيي باكبار واجلال صمود غزة الاسطوري والتاريخي
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خليل الحية: مقاتلونا نفذوا عمليات ضد العدو بإرادة وقوة لم ير العالم مثيلا لها
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خليل الحية: لن ننسى ولن نغفر وليس منا من يفرط بحق تضحيات شعبنا في غزة
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خليل الحية: ستبقى القدس والاقصى بوصلتنا وعنوان مقاومتنا حتى التحرير
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خليل الحية: نشكر الجمهورية الاسلامية على عمليتيها الوعد الصادق 1 و2
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خليل الحية: نحيي الأخوة في حزب الله وأنصار الله والجمهورية الاسلامية
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خليل الحية: جبهات الاسناد أبلت بلاء حسنا يجسد أخوة الاسلام والعروبة
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خليل الحية: شعبنا أفشل أهداف الاحتلال المعلنة والمستترة