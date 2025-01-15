قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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12 شهيدا ونحو 20 اصابة في قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمالي مدينة غزة
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الجهاد الاسلامي: نتوجه بالتحية إلى كل قوى المقاومة التي ساندت شعبنا
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الجهاد الاسلامي: المقاومة ستبقى في حالة يقظة لضمان تنفيذ التفاق كاملا
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مراسل العالم: 30 شهيدا وعدد من المصابين في مدينة غزة خلال الساعة الاخيرة
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مراسل العالم: الغارات الجوية والقصف المدفعي الاسرائيلي متواصل على غزة
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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
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مراسل العالم: 30 شهيدا في مدينة غزة خلال ساعة واحدة
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مصادر اعلامية: 30 شهيدا في مدينة غزة خلال ساعة
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الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: الاحتلال يصعد عدوانه بحق المدنيين
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جيش الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ويمنع الاحتفالات باعلان وقف اطلاق النار