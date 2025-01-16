اين ذاهب محمد صلاح.. آل الشيخ يُثير ضجة بصورة غامضة؟! 

العالم-السعودية

وآثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.

ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.

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ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.