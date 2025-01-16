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إستطاعت المقاومة أن تكسر أنف الاحتلال + فيديو

الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الخبير في الشؤون الفلسطينية والإقليمية د.صائب شعث إن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكسر أنف الاحتلال حيث لم تستطع القوة الصهيونية من هزيمة ما أجبر نتنياهو على التضحية بجيشه والتوقيع على الصفقة.

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وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية من بلفاست لفت صائب شعث قائلاً: إن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكسر أنف الاحتلال، وأن تعيد تسليح نفسها ورص صفوفها وعوضت كل خسائرها.

وأشار إلى أن القوة الصهيونية لن تستطيع هزيمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأوضح: هذا يعني أنه ولذلك وافق نتنياهو على التوقيع.. أي أخّر وضحى بجيشه وبالأسرى حتى يقدم وقف إطلاق النار كعكة عربون صداقة إلى ترامب في حروبهم القادمة.

وقال صائب شعث: نعد بايدن وكل من لف لفيفه أننا سنلاحقه في محاكم وإن لم تكن محاكم دولية رسمية سنلاحقه في محاكم شعبية حول العالم، هذا أقذر انسان موجود على وجه الأرض وهو الذي قاد حرب الإبادة على غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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