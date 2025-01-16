قناة العالم
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
غوتيريش: لا شيء يمكن ان يبرر المستويات الدرامية من الموت والدمار في غزة
عاجل
الامم المتحدة: ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة ووضع خطة لتوسيع نطاقها
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت ريما شمال غربي رام الله بالضفة الغربية
عاجل
5 شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال منزلا بحي الرمال غرب مدينة غزة
عاجل
40 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مدينة غزة خلال الساعات الاخيرة
عاجل
4 شهداء بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج وسط مدينة غزة
عاجل
طيران الاحتلال يشن غارة شمال غرب مدينة غزة
عاجل
إصابات في قصف الاحتلال منزلا في شمال مدينة غزة
عاجل
82 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاربعاء