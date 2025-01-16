المقاوم الفلسطيني حقق المطالب الرئيسية في المفاوضات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية قال الباحث بالشؤون الإسرائيلية د.نجيب المفارجة من رام الله لفت: نحن عند اتفاق تاريخي ونوعي، وأهم ما في هذا الاتفاق أن المفاوض الذي فاوض طيلة أكثر من 15 شهرا مقدماً نموذجاً جديداً من المفاوض الفلسطيني وحتى من المفاوض العربي.

وأضاف أن: هذا الاتفاق إن لم يرد البعض أن يحتسبه اتفاق انتصار وأن المقاومة خرجت فيه مخرج المنتصر.. فهو على الأقل اتفاق الند بالند، وإذا ما حسبنا فرق الإمكانيات والقدرات والتسلح والأطراف الذين يدعمون كل طرف في هذه الحرب فبالتأكيد الكفة تميل لصالح المقاومة الفلسطينية ولصالح حركة حماس.

وقال: إذا ما نظرنا إلى هذا الاتفاق بعين من الموضوعية والحيادية والمهنية -بعيدا عن كوننا فلسطينيين- نجد أن المفاوض الفلسطيني وهو المقاوم فلسطيني، طلب مطالب معينة وحقق هذه المطالب.

ولفت إلى أن المقاومة قالت منذ البداية أن هناك امور استراتيجية لا يمكن التنازل عنها تعلقت في ثلاث محاور، و هي وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة وعودة النازحين.. وهي ملفات رئيسية لم تتنازل عنها المقاومة.

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