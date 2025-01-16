الرئيس الطاجيكي يستقبل الرئيس بزشكيان في مطار دوشنبة

العالم - ايران

وتأتي هذه الزيارة الرسمية تلبية لدعوة الرئيس الطاجيكي، وستجري مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس بزشكيان يوم غد الخميس في دوشنبه.

وسيوقع البلدان غدا الخميس على عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي. وبعد انتهاء زيارته الى طاجيكستان سيتوجه الرئيس بزشكيان الى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث سيوقع الرئيسان على اتفاقية التعاون الشاملة والاستراتيجية بين البلدين.

وقد أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قبل توجهه الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة ان تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يفشل الضغوط الاميركية على المنطقة.

وفي تصريح له في مطار طهران قال الرئيس بزشكيان ان زيارته الى طاجيكستان وروسيا تاتي في سياق السياسات المعلنة سابقا وان ايران تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول الجارة وسنوقع مع طاجيكستان على عدة وثائق للتعاون في مجال المياه والزراعة والتعدين والنقل والعلوم.

وهذه هي اول زيارة للرئيس بزشكيان الى طاجيكستان وزيارته الثانية الى روسيا.

وفيما يخص زيارة موسكو قال الرئيس بزشكيان ان هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة الرئيس الروسي وسنوقع في موسكو على الوثيقة الاستراتيجة الشاملة تشمل كافة القضايا العلمية والصناعية والثقافية والاقتصادية والامنية وسنتابع هذه الوثائق الشاملة مع دول المنطقة وستكون هناك وثيقة مماثلة مع العراق.

وشدد الرئيس بزشكيان : اذا استطعنا رفع مستوى علاقاتنا في مجال النقل والطاقة والعلوم والصناعة فيمكننا حل مشاكل المنطقة وافشال الضغوط التي تمارسها اميركا على المنطقة.