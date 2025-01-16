مجزرة جديدة في غزة.. عشرات الشهداء في قصف صهيوني بعد اتفاق الهدنة​​​​​​​

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 30 شخصا في غارات استهدفت منازل وتجمعات للمواطنين في أحياء بمدينة غزة، مما يرفع عدد الشهداء بالقطاع إلى 82 منذ فجر الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الغارات أسفرت عن مجزرتين خلال نحو ساعة في شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 18 فلسطينيا -بينهم نساء وأطفال- وإصابة آخرين في غارة استهدفت منزلا بالقرب من نقابة المهندسين في شارع الجلاء وسط غزة.

وشمل القصف الجوي مناطق أخرى في المدينة، حيث استشهد 4 في حي الدرج وطفلة في حي الشجاعية.

وأوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الليلية على مدينة غزة تجاوزت 40 شهيدا، وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر أطفالا بين الشهداء والجرحى.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يفترض أن يسري بداية من الأحد المقبل.

وقال ناشطون إن انفجارات عنيفة سُمعت في أحياء مدينة غزة والمحافظة الشمالية بالتزامن مع الغارات الجوية العنيفة.

ووقع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون الواقع جنوبي مدينة غزة.

وبالتزامن شنت طائرات إسرائيلية بعد منتصف الليل غارات مكثفة على حي الجرن وشارع مسعود في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي جباليا البلد أيضا، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة لمربعات سكنية بالمنطقة.

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وفي وسط القطاع، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية في وقت مبكر اليوم الخميس وسط مدينة دير البلح مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وفجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات مما أسفر عن شهيدين ومصابين، وبالتزامن نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية قرب المخيم.

وفي جنوبي القطاع، أفاد الدفاع المدني بانتشال شهيدين ومصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان بخان يونس.