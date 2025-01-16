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الرئيس الطاجيكي يستقبل رسميا نظيره الايراني مسعود بزشكيان

الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

اقام رئيس طاجيكستان امام علي رحمان، صباح اليوم الخميس استقبالا رسميا لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي وصل مساء أمس الى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه على راس وفد رفيع.

العالم - ايران

وقد بدا الرئيس بزشكيان زيارته لطاجيكستان مساء امس وكان في استقباله بالمطار نظيره الطاجيكستاني امام علي رحمان.

ومن ثم اقام الرئيس امام علي رحمان، مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي (قصر الشعب) على شرف رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وفي مراسم الاستقبال الرسمي، عُزف النشيد الوطني واطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس الايراني والوفد المرافق له.

ويراس الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة، ورفدا رفيعا يضم كلا من وزير الخارجية ووزير النفط ووزير الاقتصاد ووزير الجهاد الزراعي ومساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية ووزير الطاقة ووزيرة الطرق والمواصلات ورئيس البنك المركزي.

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