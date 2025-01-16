كانوا نياماً علی فرحة اتفاق وقف العدوان علی غزة.. فقتلوهم

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح، محمد البلبيسي، انه الاحتلال الاسرائيلي، استهدف في أحدث غاراته، منزلاً لعائلة الفيومي في شارع المشتهی في حي الشجاعية ومنزل ملاصق له يعود للزميل الصحفي همام الحطاب.

وأكد مراسل العالم ان الصحفي همام الحطاب فقد في هذه الغارة طفلته وشقيقه وزوجة شقيقه وأطفالها وأصيبة والدته بإصابة خطيرة.

وأوضح مراسل العالم ان مناطق متعددة من قطاع غزة تشهد استهدافات واسعة وعنيفة، منها حي الشجاعية ومنطقة الشيخ رضوان والصفطاوي وشارع الجلاء ومنطقة حي الرمال وحي الزيتون ومنطقة الصبرة ما رفع أعداد الشهداء والجرحی.

وبيّن مراسل العالم ان ضحايا الاستهدافات الاخيرة، استشهدوا وهم نيام بأمان بعد فرحة انتشار خبر التوصل الی اتفاق لوقف العدوان علی غزة، لكن الاحتلال قتل الفرحة بينهم.

وتوقع مراسل العالم ان يعيش قطاع غزة، 3 أيام صعبة للغاية في انتظار دخول اتفاق وقف العدوان علی غزة، حيز التنفيذ، لأن الاحتلال الاسرائيلي يبذل كل جهده لقتل أكثر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين قبيل لحظة تنفيذ الاتفاق.

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