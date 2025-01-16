إتفاق وقف إطلاق النار أفشل المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية من بغداد قال رياض الوحيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار يعتبر نصراً كبيراً لفصائل المقاومة الفلسطينية التي ثبتت بكل بطولة وشجاعة وصبر، مع الصبر الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد على أن هنالك الآن فشل لكل المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة وفشل للمشروع الصهيوني في غزة.

وأوضح أن أهدافاً كان يروم تحقيقها نتنياهو، ولكن كان هنالك فشل حقيقي لهذه الأهداف تحت صخرة المقاومة وصمودها وتحت الضربات النوعية لمحور المقاومة ككل.

ولفت إلى أنه و: لأول مرة يدخل محور المقاومة في طوفان الأقصى، وعلى رأس هذا المحور تقف بالتأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي هي الداعم الكبير لفصائل المقاومة.

وأضاف أنه كانت كذلك هناك: ضربات نوعية وكبيرة من قبل اليمن وأبطال اليمن الذين استطاعوا بضربات نوعية بصواريخ بالستية فرط صوتية ضرب كل الأهداف الاستراتيجية داخل العمق الصهيوني.

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