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الحرس الثوري: وقف إطلاق النار في غزة هزيمة للصهاينة لا يمكن تعويضها

الحرس الثوري: وقف إطلاق النار في غزة هزيمة للصهاينة لا يمكن تعويضها
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا هنأ فيه "حماس" والمقاومة الاسلامية الفلسطينية على انتصارهما في فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني، معتبرا وقف إطلاق النار هذا هزيمة للصهاينة لا يمكن تعويضها .

العالم - ايران

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يتبع ..

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