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حرس الثورة:حماس خرجت في ظل النصر الالهي والدعم الشعبي شامخة منتصرة
الحرس الثوري: وقف إطلاق النار في غزة هزيمة للصهاينة لا يمكن تعويضها
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش
أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا هنأ فيه "حماس" والمقاومة الاسلامية الفلسطينية على انتصارهما في فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني، معتبرا وقف إطلاق النار هذا هزيمة للصهاينة لا يمكن تعويضها .
العالم
-
ايران
أقرأ ايضا .. في لحظة الانتصار.. حماس تشکر الجمهورية الاسلامية
يتبع ..
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
إیران
الاحتلال
كلمات دليلية :
حماس
غزة
الحرس الثوري
وقف إطلاق النار
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