قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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الخارجية الصينية: نرحب باتفاق وقف اطلاق النار ونأمل ان يتم تنفيذه بالكامل
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عضو بالكنيست: الصفقة كارثية وهي استسلام اسرائيلي امام حماس
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ضابط في جيش الاحتلال: كل ما فعلناه خلال الحرب في غزة سيذهب هباء
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حرس الثورة:الاحتلال يواجه انهيارا عسكريا ومجتمعيا واقتصاديا وعزلة سياسية
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حرس الثورة: الاحتلال يواجه انهيارا عسكريا ومجتمعيا واقتصاديا وعزلة سياسية
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قائد الثورة مغردا:صمود غزة وجبهة المقاومة أجبر الكيان الصهيوني على التراجع
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تزويد الجيش الايراني بمعدات دفاعية وتكتيكية جديدة وصواريخ كروز البحرية
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الرئيسان الايراني والطاجيكي يؤكدان في دوشنبه على تنمية علاقات البلدين
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حرس الثورة: الاحتلال هو من يواجه انهيارا عسكريا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا
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حرس الثورة:حماس خرجت في ظل النصر الالهي والدعم الشعبي شامخة منتصرة