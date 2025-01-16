النصر الفلسطيني أحبط المشاريع المبيتة للمنطقة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية تقدم الباحث في الشؤون الاستراتيجية حسن شقير تقدم بالتبريك: لكل أحرار العالم بهذا النصر الاستراتيجي المبين والواضح والجلي الذي حققته المقاومة الفلسطينية، وكسرت إرادة الاحتلال وأهداف نتنياهو ومشاريعه على أرض فلسطين وانطلاقا منها إلى كافة أرجاء المنطقة.

وشدد على أن هذا النصر ما كان ليتحقق لولا الصمود الأسطوري للمقاومة في الميدان، والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي عانى ما عاناه، والتضحيات الجسام و الإرادة الفلسطينية الصلبة التي تكسرت عليها كل احلام نتنياهو والمتشددين في الكيان الاسرائيلي.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية خرجت بسلاحها في قطاع غزة لتقول للمحتل أن كل ما فعلته من جرائم ومجازر وهدم للمباني وقتل، وكل ما أدعيت بأن قدرات المقاومة وحماس والفصائل الفلسطينية أصبحت معدومة وتكاد أن ترفع الراية البيضاء كل هذا هو أحلام وأوهام ذهبت أدراج الرياح.

وقال شقير: هذا النصر الاستراتيجي للمقاومة في فلسطين كسر وضرب كل تلك الأهداف، وبالتالي نحن اليوم أمام منعطف جديد لصالح المقاومة ومنطقها ولصالح الجبهات الإسناد التي ساندت المقاومة.

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