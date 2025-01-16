ترحيب دولي باتفاق وقف العدوان علی غزة

العالم - فلسطين

قادة العالم من مختلف الدول رحبوا بالاتفاق، داعين إلى تنفيذه بالكامل لضمان التخفيف من معاناة المدنيين واستئناف الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في منطقة.

حركة حماس أعلنت أن الاتفاق هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً. واعتبرت انه إنجازٌ ومحطَّة فاصلة من محطات الصراع مع العدو.

وقال قائد حرکة حماس في غزة، خليل الحية:"باسم أهالي الشهداء والجرحی والمکلومين، باسم کل الضحايا، باسم کل قطرة دم سالت، وباسم کل دمعة ألم وقهر، نقول باسمهم؛ لن ننسی ولن نغفر، نعم، لن ننسی ولن نغفر، وليس منا ولا فينا من يفرط بحق کل هذه الالام والتضحيات".

نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي قال ان مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني فوتا على الاحتلال تحقيق أهدافه؛ وشدد الهندي على ان المقاومة الفلسطينية فرضت على الاحتلال الموافقة على ما كان يرفضه سابقاً وان على الفلسطينيين الا يتوقعوا من العدو الاسرائيلي إلا الشر لا سيما قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد.

الرئيس الأمريكي جو بايدن رحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ واعتبره ثمرة لجهود الدبلوماسية الأميركية المثابرة والدقيقة.

وقال بايدن:"يمكنني إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس. سيتوقف القتال في غزة وقريباً سيعود الرهائن إلى عائلاتهم".

بدوره عبر الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استعداده لدعم تنفيذ هذا الاتفاق وتكثيف توصيل المساعدات الإنسانية المستدامة للفلسطينيين.

وقال غوتيريش:"من الضروري أن يعمل وقف إطلاق النار هذا على إزالة العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون إيصال المساعدات إلى جميع

أنحاء غزة حتى نتمكن من تحقيق زيادة كبيرة في الدعم الإنساني العاجل".

وفي اليمن حيت حركة انصار الله المقاومة في فلسطين واعتبرت أن استمرار احتلال سلطات الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين يمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة ودان المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب في منشور على منصة إكس بالتوصل إلى اتفاق وأكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة.

كما رحّب العراق بالاتفاق مشدّداً على ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

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