أطباء ضد الإبادة الجماعية تطالب بنشر فرق للتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة

العالم - فلسطين

ودعت المنظمة، في بيان عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في الرعاية الصحية المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وضمان توفير حمايتهم على النحو الذي يفرضه القانون الدولي.

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كما شدّدت على ضرورة الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لكافة المواطنين والبعثات الدولية بشكل عاجل.

يُذكر أنّه على مدى أكثر من عام من العدوان، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ومجازر في قطاع غزة، ومارس بالإضافة إلى ذلك، حرب تجويع وحصار بمنعه دخول المساعدات، واستهدف القطاعات الطبية والدفاع المدني، والصحافيين بشكل ممنهج لمنعها من أداء دورها، والتغطية على جرائمه.