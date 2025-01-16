غزة تعود من فم الموت وهذه بنود اتفاق وقف العدوان..

العالم - فلسطين

وقال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن:"نعلن عن نجاح جهود الوساطة المشترکة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة الی اتفاق بشأن تبادل الاسری والرهائن والعودة الی الهدوء المستدام وصولاً الی وقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين ومن بعدها يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الاحد التاسع عشر من يناير".

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وبحسب ما كشف عنه فإنّ الاتفاق يتضمّن ثلاث مراحل، ويركز على خمسة عناوين رئيسية، أبرزها وقف إطلاق النار بين الجانبين، والإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة الى عودة النازحين مع ضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية الى القطاع، مع تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتنص صيغة وقف إطلاق النار على الهدوء المستدام الذي يفضي الى وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة الى ضمان أن تتواصل المراحل الثلاث لتنفيذ الاتفاق وعدم العودة للقتال.

كذلك ينص الاتفاق علی انسحاب قوات الاحلال شرقا من المناطق المكتظة بالسكان من اليوم الأول، ومن اليوم السابع ستنسحب هذه القوات من شارع الرشيد على البحر، بالتوازي مع انسحاب تدريجي من محور نتساريم الى شرق شارع صلاح الدين بحلول اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، والانسحاب التدريجي كذلك من محور فلادليفا، وصولاً الى الانسحاب الكامل من المحور في اليوم الخمسين لتوقيع الاتفاق.

أمّا عن تبادل الأسرى فنص الاتفاق في المرحلة الأولى عن الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً، في المقابل سيفرج الاحتلال عن نحو 1500 الى 2000 أسير فلسطيني، بينهم كل النساء والاطفال المعتقلين، الى جانب الإفراج عن 250 أسيراً من المحكومين بالمؤبد.

كما يضمن الاتفاق ابتداء من اليوم السابع حرية الحركة للفلسطينيين في كل مناطق القطاع دون قيود.

كذلك ستدخل القطاع يوميا نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، بالاضافة الى إدخال 50 شاحنة محملة بالوقود والخيام والمنازل المتنقّلة.

وستكون المرحلة الأولى المدخل نحو المرحلتين الثانية والثالثة والتي ستفضي الى وقف كامل وشامل للعدوان على غزة.

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