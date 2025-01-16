اللواء باقري: العدو لا يجرؤ على تهديد إيران

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللواء باقري أشار في تصريحاته خلال مراسم افتتاح المنطقة البحرية الثانية في منطقة جاسك الاستراتيجية وإضافة أنظمة دفاعية إلى هذه المنطقة، إلى بركات الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الشعب الإيراني، ومنها هذا الساحل الطويل والموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الشعب الإيراني.

وأضاف اللواء باقري: "كانت قواتنا البحرية قبل انتصار الثورة الإسلامية بحاجة إلى السفن والمعدات والأسلحة التي كان يقدمها لنا اللاعبون الدوليون من خلال الابتزاز والنهب. لكن اليوم، أصبحت قواتنا البحرية قوة قادرة على صنع معظم معداتها بأنفسها، سواء كان ذلك من خلال صناعات وزارة الدفاع البحرية أو من خلال الشباب الموهوبين في بلادنا الذين يصنعون هذه المعدات بأيدٍ وأفكارٍ إيرانية، ويقدمونها للمجاهدين في الميدان."

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "اليوم، قواتنا البحرية جاهزة تمامًا في جميع الأبعاد، سواء من حيث التعليم، المهارات، القدرات التصميمية، وتنفيذ الخطط والبرامج المعقدة. ونحن نفخر بهذه الجاهزية."

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وشدد على أن: "منطقة جاسك الثانية تقع في موقع حساس واستراتيجي في بحر عمان، بالقرب من شمال المحيط الهندي، ولا يوجد أي مانع أمام الوصول إلى جميع أنحاء العالم. هذه نعمة يجب أن نقدرها أكثر من أي وقت مضى، وعلينا توفير البنية التحتية والمعدات والأسلحة اللازمة لبلدنا، والعمل على تنفيذ المهام باستخدام هذه البنية التحتية، وهي عملية تتم بسرعة."

وأضاف اللواء باقري: "بلدنا، الذي يواجه أشد العقوبات، والضغوط، والمؤامرات، والتهديدات، تمكن من إنشاء المنطقة البحرية الثانية في جاسك بهذه القوة والجمال، وزودها بالمعدات الجديدة وركبها بشكل جيد حتى لا يستطيع أحد تهديد مصالح هذا الشعب وأرضه. هذه القوة والسيادة في البحر، الحدود، والوطن هي نعمة تمنح الأمان الكامل لكل الأنشطة والاستثمارات من قبل الحكومة، والشعب، والمستثمرين."

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة: "نعلن بفخر في جميع الأوساط الحكومية وغير الحكومية أن القوات المسلحة القوية لهذه الأمة قد ضمنت الأمان الكامل لكل نشاطات البنية التحتية، والاقتصاد، والثقافة، والاجتماعيات، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه بسبب مشاكل الأمن والدفاع، لا يمكن القيام بأي عمل على السواحل، أو الحدود، أو الجزر، أو المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطقتنا."

وأضاف: "اليوم، يتم إضافة العديد من المعدات القيمة إلى القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني لتتمكن من تنفيذ المهام بشكل أفضل من السابق."