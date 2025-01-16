کيان الاحتلال يتجرع كأس سم الإتفاق مع حماس

العالم - الاحتلال

ردود أفعال متباينة داخل الكيان الإسرائيلي بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

رئيس الكيان الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصف الاتفاق بأنه سيجلب لحظات صعبة ومؤلمة للغاية، فيما شكر هرتسوغ الرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترامب على جهودهما في التوصل إلى الاتفاق.

وقال هرتسوغ:"هذه الصفقة، عندما يتم توقيعها والموافقة عليها وتنفيذها سوف تجلب معها لحظات صعبة ومؤلمة ومؤثرة للغاية، كما تجلب معها تحديات بالغة الصعوبة، وهذا ليس وضعاً بسيطاً، بل هو من بين أعظم التحديات التي عرفناها على الإطلاق، إننا لابد أن نثق بشعبنا وقوتنا للتغلب على أي تحد قد يأتي في المستقبل. ولابد أن يكون القرار واضحاً لا لبس فيه، وأن نطلق سراح الأسرى".

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بعض المتشددين في الحكومة الائتلافية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كرر تنديده بالاتفاق، وأكد أنه لن يصوت لصالح الاتفاق كما هو عليه حالياً.

وقال سموتريتش:"الصفقة التي ستعرض على الحكومة هي صفقة سيئة وخطرة على الأمن القومي لإسرائيل، ونحن نعارضها بكل قوة".

من جهته وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر وصف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل الأسرى بأنه خيار مؤلم بين السيّئ و الأسوأ دون أن يقول صراحة ما إذا كان سيصوت لصالحه أم لا.

وقال ساعر:"يجب أن نختار بين السيئ والأسوأ للغاية' وإذا تأخرنا في اتخاذ القرار - فمن يدري كم عدد الذين سيبقون على قيد الحياة؟ إن التزام الحكومة الإسرائيلية هو إعادة الأسرى إلى ديارهم، هو ما سيرشدنا في هذه الظروف الصعبة".

وفي المقابل وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أشار في بيان عبر منصة إكس إلى دعمه لوقف إطلاق النار، وشكر كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لممارسة الضغط على جميع الأطراف وتأمين اتفاق.

في سياق متصل أسر الأسرى الإسرائيليين عبّرت عن قلقها من احتمال عدم تنفيذ كامل للاتفاق مما سيؤدي إلى بقاء بعض الأسرى في غزة. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، ووقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

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