قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مدفعية الاحتلال تستهدف المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة
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سرايا القدس تعلن الاستيلاء على مسيرة قبل تنفيذها مهام هجومية شمال غزة
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الرئيس اللبناني: العدو الاسرائيلي عودنا على التملص من التزاماته
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الرئيس اللبناني: نرحب باتفاق غزة ونأمل ان يؤدي لنهاية الواقع المأساوي هناك
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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مدرسة للنازحين في مدينة غزة
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حرس الثورة يعلن اعتقال 15 ارهابيا جنوب شرق ايران قبل قيامهم بعمل تخريبي
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الخارجية الايرانية:على المجتمع الدولي الاستعداد لاعتقال ومحاكمة قادة الاحتلال
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الخارجية الايرانية: يجب ان نشهد انسحابا كاملا للمحتلين واعادة اعمار غزة
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شهيدان واكثر من 30 جريحا بقصف مركز ايواء للنازحين جنوب مدينة غزة
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سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود واليات الاحتلال وسط مخيم جباليا