العالم - فلسطين



وقال الرشق عبر منصة "تلغرام": "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الوسطاء".

ومن جانبه، أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري أن لا أساس لمزاعم نتنياهو بشأن تراجع الحركة عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار.

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وقال أبو زهري: "الاحتلال يريد خلق حالة توتر في وقت حرج، ونطالب بإلزامه بتطبيق الاتفاق"، مضيفًا: "نطالب الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".

واعتبر أن إدارة الرئيس دونالد ترمب المقبلة ملتزمة بإلزام الاحتلال احترام الاتفاق، مشددًا على أنه "لا مجال للسجال أو تهرب نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

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وأكد أبو زهريفي حوار تلفزيوني أن الحركة منفتحة على جميع الاقتراحات لفتح معبر رفح في التوقيت المحدد بالاتفاق.

ورأى أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة هو محاولة يائسة من نتنياهو لتخريب الاتفاق.